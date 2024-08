Freaks Out i mostri di Gabriele Mainetti stasera in tv Con Claudio Santamaria Aurora Giovinazzo Pietro Castellitto Da vedere

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 13 agosto 2024)e i suoi tre amici molto particolari in una bizzarra favola diche, a modo loro, sono degli eroi. Va in onda martedì 13 agosto alle 21.10 su Rai MovieOut (2021). Un film da non perdere, opera seconda diManetti, rivelatosi nel 2015 con Lo chiamavano Jeeg Robot. Presentata in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2021, la pellicola è scritta dacon Nicola Guaglianone. Candidata a 16 David di Donatello, ne ha vinti 6, tutti tecnici. Un film stroncato dalla critica americana, che è piaciuto a quella italiana. Al box office non ha per niente brillato, ma ha dovuto scontare il fatto di essere uscito durante la pandemia da Covid-19. InOut,ritrova il protagonista di Jeeg Robot,