FOTO – Lautaro Martinez rinnova Agustina | Bello a casa nostra!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 13 agosto 2024) Ieri l’Inter ha annunciato il rinnovo difino al 2029. Il capitano rimarrà nerazzurro, la moglieGandolfo ha pubblicato unasu Instagram e scritto un breve pensiero. FAMIGLIA –hato ufficialmente il contratto con l’Inter fino al 2029. Sarà uno dei giocatori più pagati della Serie A con i suoi 9 milioni di euro a stagione esclusi i vari bonus in base ai risultati raggiunti. El Toro ha fatto una scelta prima che economica di cuore, perché ha preferito la permanenza a Milano anche per la famiglia. Proprio sua moglieGandolfo su Instagram ha pubblicato unadella giornata in Viale della Liberazione. La madre dei due figli ha scritto: «Sempre al tuo fianco