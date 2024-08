Ferragosto a Vicopisano gli appuntamenti nel territorio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) Pisa, 13 agosto 2024 - Tanti gli eventi in questi giorni dineldi. SAGRA - Continua nello spazio sagre del campo sportivo di Uliveto Terme la sagra del pesce e dello sport, giunta alla 43a edizione, organizzata dalla società sportiva Urbino Taccola. Specialità di pesce e non solo, anche da asporto, musica dal vivo e orchestre per gli amanti del ballo; 14, 15, 16, 17, 18 agosto e il 24 e 25. Sempre aperta, dalle 9:30 alle 19:30, la Piscina Comunale di Uliveto Terme, e festa il 14, dalle 20:00, con vasca aperta fino alle 23:30: "Mi vesto buffo, vinco un tuffo". Chi si travestirà in modo divertente potrà vincere ingressi in piscina gratuiti, l'ingresso costa 8 euro oppure 15 con cena e bevanda inclusa, Per informazioni e prenotazioni: 347.6530609.