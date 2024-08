È morto Angel Salazar l’attore di Scarface e Carlito’s Way | Se ne è andato nel sonno

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Il mondo del cinema piange la scomparsa dicubano-americano noto per i suoi ruoli iconici nei film cult “” e “Way”., 68 anni, ènelnella casa di amici, lasciando un vuoto nel cuore di molti appassionati di cinema.ha conquistato il pubblico con la sua interpretazione di Chi-Chi in “” (1983), il fedele braccio destro del protagonista Tony Montana, interpretato da Al Pacino. Dieci anni dopo, ha ritrovato Pacino e il regista Brian De Palma in “Way“, vestendo i panni di Walberto, un altro personaggio legato alla malavita. La sua carriera non si è limitata ai ruoli da “duro”.ha dimostrato la sua versatilità recitando accanto a Tom Hanks nella commedia “Punchline” (1988) e ha partecipato a numerosi altri film, tra cui l’ultimo, “Brooklyn Premiere”.