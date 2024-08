Coppa Italia sarà Pisa-Cesena Mercato | ora le uscite poi Vazquez

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024)ilil prossimo avversario del Cavalluccio in. La squadra di Pippo Inzaghi ieri ha avuto la meglio (3-0) in trasferta sul Frosinone ma già dopo i primi 45 minuti i nerazzurri avevano blindato il risultato grazie all’uno-due firmato Tramonti e Bonfanti. Poco prima del novantesimo è arrivata la terza marcatura firmata Arena.si giocherà all’Arena Garibaldi il 25 settembre, l’orario è da definire, la vincente troverà agli ottavi di finale l’Atalanta di Gasperini. In temainvece, prima della chiusura delle trattative fissata per la mezzanotte di venerdì 30 agosto, previsti almeno due o tre colpi in entrata: un centrocampista, una seconda punta e forse anche un centrale difensivo.