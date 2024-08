C’è un po’ di Fano nell’oro olimpico del volley

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) C’è anche un pizzico dinello storico risultato d’Oro della nazionale italiana difemminile, alle Olimpiadi di Parigi 2024. A partire dalle vacanze fanesi di Paola Egonu (Mvp del torneo) che, insieme al compagno e alla sorella Angela, aveva trascorso qualche giornata di mare nella città della Fortuna, proprio prima di volare a Parigi per le Olimpiadi. La città della Fortuna ha portato fortuna davvero alle ragazze dell’Ital. Tanto più che anche la capitana Anna Danesi (bresciana di Roncadelle) ha un legame con. Un legame professionale con lo psicologo dello sport Sammy Marcantognini, fanese, che in quest’avventura olimpica l’ha motivata al punto da ricevere in dono da lei il biglietto per la travolgente finalissima contro gli Stati Uniti che è valsa il gradino più alto delle Olimpiadi e della storia delitaliano.