Brembate dopo Yara un’altra morte scuote la comunità

(Di martedì 13 agosto 2024) la – Un altro tremendo lutto ha scosso la città di, tristemente balzata alle cronache per l'omicidio diGambirasio, la tredicenne scomparsa il 26 novembre 2010 e ritrovata cadavere il 26 febbraio 2011. Un fatto terribile, che ha sconvolto l'Italia intera. (le foto) laÈ morto ieri, lunedì 12 agosto 2024, don Corinno Scotti, il parroco diSopra quando la giovanissimaGambirasio scomparve e poi fu ritrovata morta. Il prete aveva 84 anni e oramai da mesi viveva nella Casa di riposo Piccinelli di Scanzorosciate, sempre in provincia di Bergamo.