Benevento l’infortunio di Nardi | il bollettino medico da definire i tempi di recupero

(Di martedì 13 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAppuntamento al 2025 per Filippoche ieri ha avuto un responso inatteso dagli ulteriori accertamenti al quale si è sottoposto dopo la distorsione al ginocchio destro rimediata in allenamento venerdì. Purtroppo, a causa del movimento innaturale dell’arto, è stato interessato il legamento crociato anteriore che comporterà per l’ex Reggiana uno stop molto lungo di circa sei mesi. Lo staffdelè già all’opera per valutare la soluzione migliore e consentire adi operarsi quanto prima e dare subito il via alla fase di. In un primo momento, anche nelle parole di Auteri durante la conferenza stampa, era prevalso l’ottimismo, ma gli ulteriori esami ai quali si è sottopostonon hanno lasciato alcun dubbio circa la gravità del