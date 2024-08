Baby gang tentato furto in una scuola Arrestati due minori altri due denunciati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) Hanno sfondato a calci la porta dell’istituto scolastico comprensivo Mameli, nel quartiere di Novoli. Hanno aspettato che calasse la notte, per agire indisturbati, nonostante la chiusura estiva della. Peccato che dalla finestra del suo appartamento, un residente ha notato i quattro minorenni scavalcare la recisione del plesso scolastico e ha dato l’allarme. All’interno i ragazzi, di 14, 15, 16 e 17 anni, si sono fermati in un’aula al primo piano e si sono impossessati di uno stereo, di alcuni oggetti di cancelleria e dibeni lasciati dagli studenti. A sirene spente, poco dopo, è arrivata una pattuglia dei carabinieri: i militari si sono introdotti all’interno e hanno sorpreso i giovanissimi dellaproprio mentre stavano frugando in armadietti e cassetti.