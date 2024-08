Aziende vinicole | sfide e opportunità per uno sviluppo sostenibile

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 13 agosto 2024) Ledispongono oggi di numerosi strumenti gestionali e amministrativi tecnologicamente avanzati per supportare le varie funzioni aziendali. Un aspetto di cruciale rilevanza è senza dubbio la fatturazione elettronica, obbligatoria per legge nelle transazioni business-to-business. Per lerisulta quindi imprescindibile dotarsi di un software apposito in grado di emettere, ricevere e archiviare correttamente le fatture digitali secondo i parametri definiti dalla normativa vigente. In questo contesto, un gestionale ampiamente utilizzato nel settore risulta essere FatturaPro https://fatturapro.click/, in virtù delle sue spiccate funzionalità contabili e fiscali.