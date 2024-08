Atene nella morsa degli incendi fiamme alte anche 25 metri Trovato il cadavere di una donna

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024), 13 agosto 2024 – La Grecia continua a bruciare con gliche minacciano. C’èuna vittima dei violenti roghi che infuriano da domenicaperiferia nordorientale della capitale, il cuiè statoin una fabbrica distrtta dalleche, alimentate da forti venti, raggiungono in alcuni punti un'zza di 25e formano un fronte di circa 30 km. Le autorità greche hanno dovuto emettere oggi un nuovo ordine di evacuazione per la località balneare di Nea Makri, nelle vicinanze dio alle porte di, nuove evacuazioni e gente in fuga. L’Ue invia aiuti, due canadair dall’Italia Police bikers evacuate a local resident during a wildfire in Dione on August 12, 2024.