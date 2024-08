Allarme West Nile boom di casi e ricoveri La Regione corre ai ripari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) Bologna, 13 agosto 2024 – L’escalation di infezioni damette inle istituzioni sanitarie dell’Emilia-Romagna. Negli ultimi giorni l’area più colpita è stata il Modenese. Ieri sono stati resi noti tre nuovi, relativi ad anziani residenti a Castelfranco, Bomporto e Modena. Tutti hanno sviluppato forme neuroinvasive e sono ricoverati. Dall’inizio dell’anno sono 16 iconfermati di malattia neuroinvasiva legata al virus, distribuiti in quasi tutte le zone della provincia, ma il dato preoccupante è che la metà di essi è stata riscontrata tra venerdì scorso e domenica, tanto che il presidente della Provincia Fabio Braglia ha convocato per oggi i sindaci per condividere “nuove azioni di prevenzione ed eventuali strategie sinergiche”. Ma le segnalazioni arrivano da un po’ tutta l’Emilia-Romagna.