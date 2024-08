Addio Napoli per Conte non è una priorità | si lavora sulla formula

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 13 agosto 2024) Ilalle uscite e nelle prossime ore potrebbero esserci importanti novità per il futuro del calciatore. Dopo qualche giorno di riposo ildi Antonioè tornato are in vista del debutto stagionale in campionato, nell’insidiosa trasferta del Bentegodi contro l’Hellas Verona. La squadra non è ancora completa in chiave mercato e la dirigenza è al lavoro per acntare Antonio. Rinforzi in entrata, specialmente a centrocampo e attacco, ma anche uscite con diversi giocatori che non sono più nei piani del club. Nello specifico nell’allenamento odierno si sono allenati a parte e lontano dai compagni di squadra Gaetano, Osimhen, Mario Rui e Michael Folorunsho, un autentico mistero che riguarda il mercato delnelle ultime settimane.