Addio a Sergio Donati lo sceneggiatore dei grandi western Il sodalizio con Sergio Leone

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 13 agosto 2024) Mentana (Roma) – Si è spento all’età di 91 anni, uno dei più celebri sceneggiatori italiani, noto soprattutto per il suo contributo ai film die per aver lavorato su oltre ottanta pellicole che hanno segnato la storia del cinema italiano e internazionale. Nato a Roma il 13 aprile 1933,ha iniziato la sua carriera come scrittore giovanissimo, affermandosi presto come giallista di successo con opere come L’Altra Faccia della Luna, Sepolcro di Carta e Mister Sharkey Torna a Casa, pubblicate nella celebre collana dei Gialli Mondadori. Successivamente,ha consacrato la sua carriera nel mondo del cinema, diventando uno degli sceneggiatori più richiesti e apprezzati. Il suo nome è indissolubilmente legato aispaghettidi, arricchiti dalle indimenticabili musiche di Ennio Morricone.