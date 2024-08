A secco o ben lubrificato il dito piace | le confessioni intime dei cantanti da Tony Effe a Gaia e Wax

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Altro chenella piaga, qui ilva altrove. Ultimamente diversi, ospiti delle interviste di MySecretCase, si stanno sbottonando su questioni piuttosto hot. Tutto è iniziato con le dichiarazioni rilasciate da, recentemente riprese dache con lui canta la hit dell’estate Sesso e samba. Come in untto domino sono tornate a circolare anche le parole di Wax sul ditino birichino. Ma di che cosa stiamo parlando esattamente? Il brand dedicato alre di uomini e donne (da soli e in coppia) vuole abbattere pregiudizi, imbarazzi e tabù su questioni legate alla sessualità, e per questo invita nel proprio salotto personaggi famosi mettendoli nelle condizioni di aprirsi su temi molto intimi. Uno tra questi è l’uso delnel lato b quando si gioca con il/la proprio/a partner.