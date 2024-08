Un posto al sole quando riprende dopo la pausa estiva 2024 e cosa va in onda al suo posto

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 12 agosto 2024) Anche Unalè andato in vacanza con l’ultima puntata del 9 agosto, maràlacon i nuovi episodi indal 26 agosto, sempre alle ore 20.50 su Rai 3. In queste due settimane di attesa, andranno inlo spin-off “Le storie di unal”, con dei riepiloghi delle storie più appassionanti tra quelle già andate in. In queste due settimane tra il 12 e il 23 agosto quindi, la soap ambientata a Napoli continerà a tenerci compagnia, ma in una forma diversa: Le storie di unalinfatti è uno spin-off, una serie a parte, ma legata alle vicende della serie principale e con alcuni dei personaggi che abbiamo conosciuto nella serie principale.