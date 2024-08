Torino fanno la trasfusione alla paziente sbagliata | così è morta una donna di 71 anni

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 12 agosto 2024) C’è un errore clamoroso e fatale che ha portatomorte di Carla Raparelli, 71, nella clinica Villa Maria Pia, una delle più prestigiose di. Ed è emerso, spiega Repubblica che oggi ricostruisce il caso, grazie al coraggio e all’onestà di un’anestesista che si è rifiutata fino all’ultimo e ha annotato ciò che non andava nella cartella clinica. Raparelli ha ricevuto unadi sangue che non era destinata a lei, ma a un altro, ricoverato in un’altra stanza. Un sangue non compatibile, che aveva portato l’anziana a un arresto cardiaco. Se ne accorse l’anestesista, corsa a rianimarla, che notò quella sacca di sangue. L’indagine della procura è durata un anno: un infermiere e un medico ora rischiano l’accusa di omicidio colposo e falso ideologico in atto pubblico.