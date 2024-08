Sinner come Djokovic è tutto vero | il dato è spaventoso Jannik fa sognare

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 12 agosto 2024) C’è unche riguardae lo accomuna a Novak: inevitabilecon il tennista italiano L’eliminazione subita daal Masters 1000 di Montreal ha lasciato tanta delusione nella mente degli appassionati e degli addetti ai lavori. Tuttavia, la condizione fisica non era delle migliorisi può capire dal primo e dal terzo set giocato contro Andrej Rublev, che ha battuto l’attuale numero 1 del ranking ATP. Ilche accomuna(LaPresse) Ilveggente.ithaobiettivo principale quello di fare un grande US Open, migliorando il massimo risultato ottenuto nel 2022, ovi quarti di finale. La parte di stagione sul cemento dovrà dare soddisfazioni serie al tennista italiano, visto che è la superficie in cui si esprime meglio e vuole difendere la vetta della classifica.