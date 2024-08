Seydou e Moustapha | Sogni di moda e sport la nostra seconda vita dopo Io capitano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) GIFFONI (Salerno)Sarr ha un bel viso intelligente, gli occhi curiosi. Ha imparato l’italiano, che adesso parla con disinvoltura, e un lieve accento romanesco. Quando, a Venezia, nel settembre scorso, presentò "Io" di Matteo Garrone, il film sull’odissea di due ragazzi che dal Senegal cercano in tutti i modi di arrivare in Italia, in mezzo a mille difficoltà,l’italiano non lo parlava ancora. In questi pochi mesi, è cambiata tutta la sua. Non ha ancora vent’anni – li compirà il prossimo 6 ottobre – e tutto, per lui, è diverso. Non più il panorama di Thiès, una cittadina del Senegal di media grandezza, ma quello di Fregene.