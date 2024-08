Roberta Bruzzone choc sul caso Paganelli | le parole su Dassilva

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 12 agosto 2024) Personaggi Tv. Louisè stato arrestato il mese scorso con l’accusa di omicidio di Pierina, la sua vicina di casa uccisa con 29 coltellate nel garage del condominio di via del Ciclamino a Rimini la notte del 3 ottobre 2023. Secondo Procura e giudice, il 34enne avrebbe agito nel timore che la 78enne potesse scoprire la sua relazione con la nuora della pensionata, Manuela Bianchi, di cui lui era amante, come emerso dalle intercettazioni, agendo dunque per futili motivi e con crudeltà, che sono le aggravanti che vengono contestate all’indagato. Ad occuparsi delc’è anche. La criminologa ha spiegato che Louispotrebbe non essere l’autore del delitto.