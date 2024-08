Oroscopo della settimana dal 12 al 18 agosto

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 12 agosto 2024) ARIETE – La rivincita di Alessandra Amoroso Dopo alcune settimane tutto sommato positive, ma un po’ fiacche, preparatevi perché questa sarà lafelicità efortuna. Finalmente. Vivrete, infatti, grazie a una luna buona e alla fortuna ritornata di nuovo nel vostro segno, sette giorni idilliaci e ricchi di sorrisi, leggerezza, incontri pazzeschi e qualche flirt da non sottovalutare. Insomma, sarà unabellissima. Un po’ come Alessandra Amoroso che si sta godendo il successo con “Mezzo Rotto” in featuring con BigMama. Oltre 270 mila streams al giorno e Top10 sulla Fimi. E se con “Fino a qui” (il brano che ha portato a Sanremo, ndDM) non ha brillato particolarmente, con il tormentone estivo si sta rifacendo alla grandissima!dal 12 al 18Davide Maggio.