Napoli doppio colpo | arriva l’annuncio di Fabrizio Romano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Unche ilpotrebbe chiudere proprio in queste ore:disui social. Ilprepara un importantedi mercato. Dopo le parole di Antonio Conte post Modena, in casa azzurra è esplosa la consapevolezza che il tempo stringe e c’è bisogno di far presto. Ecco perchè in queste ore Giovanni Manna sta lavorando su più tavoli per accontentare l’allenatore e permettergli di operare con una squadra quanto più completa possibile, al netto delle criticità di alcune situazioni come quella legata a Victor Osimhen. Ci sono almeno 2-3 nomi sui quali ilha messo gli occhi da tempo e che potrebbero andare a chiudersi proprio in queste ore., giornalista ed esperto di calciomercato, ha dato un annuncio importante attraverso il suo profilo ‘X’, riguardo proprio iled unche è in dirittura di arrivo.