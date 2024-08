Mosche gatti e uccelli vicino al buffet e cibo ammuffito | non sono mai stata così male | il banchetto di nozze nell’hotel 5 stelle si trasforma in un incubo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Un matrimonio da sognoto in un: è quello che è successo a Cipro, dove circa 24 invitati hanno accusato gravi sintomi di intossicazione alimentare dopo aver consumato ildelin un lussuoso hotel a 5. Tra vomito, diarrea, dolori addominali e febbre, gli ospiti hanno vissuto un’esperienza traumatica che ha rovinato il ricordo di un giorno speciale. Charlotte, 29 anni, e il suo compagno Paul, 40 anni, erano volati a Cipro per partecipare al matrimonio. Dopo due settimane di soggiorno senza problemi, l’ultimo giorno ècolpita da un malore improvviso. “Nonmai”, ha raccontato al New York Post, descrivendo i sintomi debilitanti che l’hanno costretta a un ricovero in aeroporto e a una diagnosi di gastroenterite. “Non potevo letteralmente fare nulla da sola, ero completamente a terra”.