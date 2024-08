Marianella | Inter ancora favorita per lo scudetto Vedo un’alternativa!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 12 agosto 2024) Massimoha indicato il proprio punto di vista in merito alla prossima stagione di Serie A 2024-2025, il cui avvio vi sarà sabato 17 agosto con il match trae Genoa. LA GERARCHIA – L’inizia la nuova stagione di Serie A con la consapevolezza di dover difendere un titolo conquistato in maniera convincente e coinciso con la storica seconda stella cucita sul petto. Della propria previsione in merito alla prossima annata ha parlato il giornalista Massimo, il quale si è così espresso a Sky Sport: «Per me, l’resta laper la vittoria dello. Come alternativa rispetto ai nerazzurrila Juventus, mentre il Napoli di Antonio Conte lo inserisco nelle prime due file».