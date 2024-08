L’infettivologo Matteo Bassetti | Tifo per Tamberi ma sbaglia ad improvvisarsi medico

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 agosto 2024) “Ho tifato come tutti gli italiani pere mi spiace per i problemi medici che hanno compromesso la sua olimpiade. Tuttavia quando un atleta si improvvisa, dicendo che è solo l’obesità che può provocare calcoli ai reni, invade un campo non suo, dicendo oltretutto cose inesatte”. Lo scrive su Xinfettivologo, direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico di San Martino di Genova. “Una perdita rapida di peso può favorire la comparsa dei calcoli renali – aggiunge l’esperto -. La perdita di peso implica anche una perdita di acqua e può determinare maggior rischio di calcolosi renale per la minore possibilità di eliminare le scorie e far precipitare i cristalli che determinano la comparsa dei calcoli stessi. Per alzare l’asticella della comunicazionescientifica occorre competenza e studio.