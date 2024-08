Le azzurre del volley sbarcano a Linate il ct Velasco | Penso che resterò

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 agosto 2024) La zona arrivi digremita come raramente capita, se non per lo sbarco di trofei importanti. L’Italfemminile, dopo il grande percorso a Parigi 2024 e una finale dominata contro gli Stati Uniti, ha ricevuto l’abbraccio di centinaia di tifosi. La più gettonata è la MVP Paola Egonu, ma anche Juliosi lascia trascinare dalla gioia del momento, firmando autografi e concedendosi sempre con il sorriso a tantissimi selfie: “Non ci si abitua mai a vittorie così, questo è l’inizio di un salto di qualità del movimento femminile, importantissimo per la pallavolo per quantità e qualità. Mancava solo un titolo così per avere più popolarità, articoli sui giornali e sponsor: mi auguro che tutto ciò si trasformi in un appoggio per le piccole società dove iniziano a giocare le bambine”, spiega il ct azzurro a SkySport24.