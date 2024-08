La mia classe

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di lunedì 12 agosto 2024) Grembiule nero, colletto bianco estraibile con bottoni e fiocco azzurro: questa era la nostra divisa. Impeccabile era il nostro capo, lo Scatoni, preciso, con un passo veloce e inamidato, senza nessuna imperfezione. Non era il più bravo, ma era l’unico disponibile a prendersi questa carica. I due fratelli Marchi, uno più bravo dell’altro, erano imbattibili con il pallone in Fortezza. Francesco Raspini, alto e robusto, veniva dalla Somalia, dove suo padre lavorava come giudice. Era la vittima predestinata dei fratelli Cerini dell’altra quinta: spiccioli e merenda o botte e calci. Dopo qualche anno in Italia, conosceva a memoria le formazioni di calcio fino alla Serie D. Non era autistico, ma dotato di una volontà testarda, capace di ricordarsi persino le note di un testo. Non c’è più, gli volevo bene; i nostri genitori erano amici.