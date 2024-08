La carriera travagliata del mitico ‘Sugar’ Richardson Il figlio è una speranza della Fiorentina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024) Firenze, 12 agosto 2024 – A Firenze è sbarcato Amir, che i tifosisperano possa diventare un perno del centrocampo viola. Marocchino, classe 2002, non tutti sanno che è ildi Micheal Ray, ilper gli appassionati di basket. Cestista NBA dalla. Quarta scelta assoluta del 1978, ha giocato nella NBA per otto anni, soprattutto nei New York Knicks dal 1978 al 1982 e nei New Jersey Nets dal 1983 al 1986. Nel 1984 fu trovato positivo alla cocaina per la terza volta e venne sospeso dal campionato NBA, per poi venire definitivamente radiato nel 1986. Nel 1991 venne trovato ancora positivo. Arrivò in Italia nel 1988 nelle file dell'allora Knorr Bologna. Giocò in Italia fino al 1994, vincendo la Coppa Italia nel 1989 e diventò MVP dell'All Star Game.