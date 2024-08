Kate Middleton ultime notizie | come sta preparando George a diventare Re

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 12 agosto 2024) Non è facile la vita del futuro Re. Di certo è più semplice di tante altre, sia chiaro, soprattutto in un tempo in cui alla Famiglia Reale non è richiesta la conduzione effettiva del Paese. Al tempo stesso, però, si ha la certezza d’avere un percorso ben delineato dinanzi a sé. L’intera esistenza programmata e l’obbligo di dover accettare tale destino. Per fortuna il piccoloha dalla sua due genitori molto attenti alla sua educazione. Vogliono che sia consapevole dei doveri nei confronti della famiglia, della corona e dei sudditi. Al tempo stesso, però, non vogliono privarlo della necessaria normalità di cui ha bisogno. Il futuro ReDell’educazione del piccoloha parlato Ailsa Anderson, ex segretaria stampa e responsabile delle comunicazioni della compianta Regina Elisabetta II.