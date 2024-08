Juventus accordo per Nico Gonzalez

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 12 agosto 2024)perDal trasferimento di Gudmundsson dal Genoa alla Fiorentina infatti dipende direttamente il via libera perdalla Fiorentina alla. Ieri a Forte dei Marmi è andato in scena un vertice fra Cristiano Giuntoli, Direttore sportivo della, e Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, durante il quale il club bianconero e quello viola hanno di fatto trovato unper il trasferimento alladel classe 1998 argentino. La base dell’intesa fra lae la Fiorentina è quella di un trasferimento dia Torino con la formula del prestito con obbligo di riscatto per una cifra pari a 30 milioni di euro. Con il giocatore lainvece ha trovato unper contratto fino al 2029 con un ingaggio da 3,5 milioni a stagione.