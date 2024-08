Incubo a Gratosoglio Via acqua e corrente | Disagi per 80 famiglie della torre bianca

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 agosto 2024) di Marianna Vazzana Una perdita d’tra il nono e il decimo piano ha innescato un effetto domino che si è riversato sulle 80Aler di via Saponaro 36 a: interrotta l’erogazione d’e tolta laper riparare il guasto, consoprattutto per i più anziani e i disabili. Quattro, una decina di persone, hanno dovuto dormire fuori casa tra sabato e domenica, chi in albergo (messo a disposizione da Aler) e chi in alloggi-volano dell’Azienda lombarda edilizia residenziale. Ma anche per gli altri non è stata una passeggiata e qualcuno ha preferito chiedere ospitalità a parenti o amici. Intervenuta la Protezione civile del Comune per supportare gli inquilini, mentre erano in azione i tecnici di Aler, del Servizio idrico MM e di Unareti.