Inceneritore di San Zeno ampliamento senza limiti?

(Di lunedì 12 agosto 2024) Arezzo, 12 agosto 2024 – «di San?». Sul caso la nota del Gruppo consiliare Partito Democratico Arezzo. «È di questi giorni la notizia che Aisa Impianti ha depositato presso gli enti preposti la richiesta per mantenere in vita la linea di incenerimento rifiuti L45 (quarantacinquemila tonnellate di capacità smaltimento), che in origine doveva essere dismessa a vantaggio della nuova linea di smaltimento rifiuti da 75 mila tonnellate. L'operazione viene giustificata in quanto il processo garantirebbe maggiore produzione di energia elettrica. Più volte in passato abbiamo approfondito e dibattuto sull'argomento e per tale motivo possiamo affermare con assoluta certezza che la capacità di incenerimento complessiva di 120 mila tonnellate è sovradimensionata sia rispetto alla necessità della provincia di Arezzo sia dell'Ambito Toscana Sud.