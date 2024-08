Il compagno fa scappare la sua cagnolina influencer lo massacra a coltellate e lo lascia dissanguato sul divano Poi su TikTok | Sono una cattiva ragazza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Un atto di vendetta brutale e insensato ha portato Winter Swan-Miller, 37 anni,dello Hampshire con quasi 10mila follower su, a commettere un omicidio efferato. La donna ha pugnalato a morte Stuart Crocker, 62 anni, colpevole, a suo dire, di avertola suaOblivion, poi rubata da sconosciuti. In un video su, poi rimosso, Swan-Miller aveva giustificato l’omicidio affermando di non avere “altra scelta”, poiché le era stato portato via “l’unico essere vivente che ho amato in tutta la mia vita: cioè la mia piccola Oblivion”. Un amore incondizionato per il suo cane trasformatosi in una furia cieca e omicida. Il delitto è avvenuto il 23 giugno dello scorso anno, Winter Swan-Miller ha pugnalato a morte Stuart Crocker,ndolo dissanguarsi suldella sua casa.