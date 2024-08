Gunther | Ciò che mi distingue è che cerco di far dimenticare ai fan che il nostro sia sport enterteinment

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 12 agosto 2024)ha sbalordito tutti da quando è in WWE. L’Intercontinental Championship, grazie al suo regno record di 666 giorni, non ha mai brillato così tanto, ed è altrettanto impressionante, e forse passata troppo in sordina, la sua streak come WWE UK Champion, durata ben 870 giorni. Ora, grazie alla title shot guadagnata insieme al titolo di King of the Ring, l’austriaco si è laureato World Heavyweight Champion a SummerSlam. Insomma, una carriera già impressionante. Ma cosaveramentedalle altre Superstar? The mat is sacredha risposto a questa domanda nel podcast Hall of Fame con Booker T, dando la motivazione ad un solo obiettivo: “Siamo nel 2024, tutti sanno che quello che facciamo è frutto di un copione, ès entertainment.