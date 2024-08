Diritti Tv Serie B adesione broadcaster entro oggi oppure accordi limitati per visione in chiaro

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di lunedì 12 agosto 2024) La Lega Nazonale ProfessionistiB in merito alla assegnazione deiaudiovisivi del campionato periodo 2024-2027 rende noto le seguenti precisazioniLa drammatica contrazione dei corretti corrispettivi offerti per le Licenze suiaudiovisivi delle Gare del Campionato diB ha reso imprescindibile per la LNPB la strada di ampliare la concorrenza, esplorando nuove opportunità di commercializzazione che non costituiscono a nostro avviso alcuna fonte di discriminazione, quanto piuttosto di maggiore stimolo alla competizione. In questo ambito rientrano il lancio di una nostra piattaforma APP e la distribuzione del proprio Canale e/o Prodotto Audiovisivo su piattaforme di terzi che non hanno la prospettiva di essere editori di calcio italiano, come ad esempio Amazon e YouTube (già approvate dall’Assemblea di Lega B).