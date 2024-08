Da Maurelli a Rambaldi e l’ucraino della Pgf Kovtun A Parigi un carico di trofei

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 agosto 2024) Amedaglie e gioie anche per Ferrara. Cala il sipario sui giochi olimpici, con un bilancio positivo per gli atleti ferraresi, tra i quali abbiamo voluto aggiungere anchePgf Illia, accolto nella nostra città dopo l’invasione russa. La prima gioia in ordine di tempo arriva da Luca, che ha conquistato una medaglia d’argento nel canottaggio il 31 luglio al bacino remiero di Vaires-sur-Marne. Luca aveva un ‘conto da saldare’ con il passato, salito sull’imbarcazione azzurra nell’ultimo periodo, deciso a migliorare quel quinto posto ai Giochi olimpici estivi di Tokyo 2020, disputatisi nel 2021, sempre nel quattro di coppia. Una cronacagara che si è conclusa con una grande prova dell’equipaggio azzurro, conquistando un secondo posto che vale un argento. Un podio che mancava da 16 anni per una barca dalla grande storia olimpica.