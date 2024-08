Cucciolo di cinghiale intrappolato in un b&b a Laglio | liberato nei boschi dai vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 agosto 2024), 12 agosto 2024 – È rimastonel giardino di un bed&breakfast a, nella zona di Torriggia, dal quale non riusciva più a uscire per tornare nei: undi piccole dimensioni, forse ancora. I proprietari hanno quindi chiamato idel, questa mattina, intervenuti per avvicinare l’animale e liberarlo. Nel giro di pochi minuti è stato avvolto in un telo per riuscire a immobilizzarlo senza spaventarlo e senza che scatenasse reazioni per lo spavento, poi portato a ridosso del bosco e lasciato andare lungo una scalinata di pietra: in pochi attimi è sparito correndo tra le piante.