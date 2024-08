Correa speranze di addio al lumicino | il Genoa vira su altro – SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 12 agosto 2024) Ledi vedere Joaquinlontano dall’Inter ad oggi si affievoliscono sempre di più. La pistasi sta raffreddando. NIENTE DA FARE –è un esubero ed entro la fine del mercato dovrà lasciare l’Inter. Ma poche le offerte concrete nei confronti del Tucu. Si sta raffreddando la pista. Infatti, il club ligure ha deciso dire fortemente su Amir Harit del Marsiglia. Lo scorso anno i due hanno giocato insieme, con l’avventura diall’OM che si è chiusa con ben zero gol stagionali. Dunque, ora l’Inter dovrà sperare in offerte e interessi di altre società. Da capire chi si muoverà verso il Tucu, che ieri ha firmato l’assist per il gol di Thuram contro il Chelsea. Come riferisce Sport Mediaset, la situazione trae Harit è piuttosto calda e dovrebbe essere proprio l’attaccante marocchino a sostituire Retegui, trasferitosi all’Atalanta.