Circuito podistico montagna Francia domina negli uomini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 agosto 2024) Buona partecipazione, a Leguigno, nella quinta prova deldellatargato Centro Sportivo Italiano. A livello maschile, dominio dell’Atletica Reggio che tra i primi cinque ne mette quattro, con successo per Patricksu Christian Domenichini; terzo è Claudio Franchi dell’Atletica Castelnovo Monti e poi nuovamente del team cittadino, Alessandro Giudici e Carlo Guidetti.è primo di categoria A, Domenichini nella B e Donato Piacentini nella C. Tra le donne, tre nomi doc sul podio assoluto, a partire da Francesca Cocchi della Corradini Rubiera che si piazza addirittura quarta assoluta, dietro solo al podio maschile. A seguire arrivano Elena Fontanesi della Self Montanari e Gruzza e l’esperta Laura Ricci (Borzanese9 che vince la categoria B femminile.