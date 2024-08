Chi è Phil Gordon il braccio destro e consigliere di politica estera di Kamala Harris

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 12 agosto 2024) Il primo risultato offerto da internet suè il giocatore di poker statunitense, nato nella texana El Paso. Ma non è ildi cui siamo alla ricerca. Piuttosto, l’interesse è per ildidiche, qualora la vicepresidente dovesse vincere alle prossime elezioni, giocherà sicuramente un ruolo centrale nella sua amministrazione. Un profilo che è un salvavita per l’Europa, preoccupata che un cambio alla Casa Bianca possa far riposizionare lo sguardo degli americani altrove – nel Pacifico, per esempio. Connon sarà così. “Crede che l’Unione europea sia un attore importante che dovrebbe essere più presente sulla scena mondiale e più attiva e pensa che gli Stati Uniti dovrebbero sollecitare questo suo ruolo più incisivo, interloquendo con le autorità europee”, commenta con Formiche.