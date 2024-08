Aveva due tagli a croce profondissimi e rischiava di perdere l’occhio ma ho dovuto muovere mari e monti per un elisoccorso | lo sfogo di Carole Bouquet

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Una situazione ai limiti del normale quella che havivereper cercare dei soccorsi mentre era in vacanza in Sicilia. “Hoper far arrivare una Pantelleria”, ha detto l’attrice francese al Corriere della Sera. La vicenda sarebbe cominciata lo scorso 3 agosto quando Antonin, il figlio di un’amica di, era in auto con un suo amico, Ennio Koshi, di ritorno entrambi da una discoteca. A un certo punto, però, hanno incrociato una macchina che veniva dal lato opposto, le due auto si sono sfiorate, ma il vetro dello specchietto si è rotto, colpendo Ennio a un occhio. I due si sono spostati subito all’ospedale Nagar, a 4 chilometri dal luogo dell’incidente. Arrivati sul posto, Ennio è stato medicato e gli è stato detto di tornare in ospedale un paio di giorni più tardi, quando ci sarebbe stato anche l’oculista.