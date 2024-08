Ascolti tv dell’11 agosto | Mina Settembre contro la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 12 agosto 2024) Domenica 11è calato il sipario sulledi Parigi 2024 e con esse è terto un fortunato capitolo televisivo che ha tenuto incollati gli spettatori per più di due settimane, tra gare avvincenti, i grandi risultati dei nostri atleti e tante polemiche. Gliinfatti hanno visto trionfare in più di un’occasione i giochi olimpici, e anche in questa calda domenica estiva le cose non sono andate diversamente: mentre su Rai 2 andava in onda ladidi Parigi, su Rai 1 era in programma la replica di2, in attesa della terza stagione con protagonista Serena Rossi, mentre su Canale 5 l’appuntamento era con la soap turca di Mediaset in prima serata Segreti di Famiglia.