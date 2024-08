Apre lo sportello e… la morte incredibile del giovane turista italiano | schianto sull’asfalto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 12 agosto 2024) Torre Santa Sabina (Brindisi) – Un ventenne originario di Busto Arsizio è deceduto nella notte durante una vacanza con amici a Torre Santa Sabina, nella marina di Carovigno. Il, che viaggiava sul sedile posteriore di una Opel Corsa, sarebbe caduto dall’auto in movimento, sbattendo violentemente la testa. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Secondo una prima ricostruzione, lodell’auto si sarebbe aperto improvvisamente, causando la caduta del ventenne fuori dall’abitacolo. Nonostante i rapidi interventi dei soccorritori, ogni tentativo di rianimarlo è risultato vano. I carabinieri hanno subito avviato le indagini, ascoltando gli amici della vittima, anch’essi in vacanza in Puglia, per ricostruire con esattezza l’accaduto.