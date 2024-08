App per cambiare o rimuovere lo sfondo nelle foto

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di lunedì 12 agosto 2024) C'era un tempo in cui imontaggi si potevano solo fare con programmi professionali oppure usando strumenti automatici gratuiti i cui risultati, seppur apprezzabili, erano davvero di qualità bassa rispetto ai lavori effettuabili in uno studiografico. Oggi, grazie alle app mobile, è possibile eseguire operazioni complesse sulle immagini anche senza essere esperti di grafica digitale, ed usando solo lo smartphone, toccando le immagini col dito in modo preciso cercando di selezionare e sovrapporre elementi presi dadiverse.