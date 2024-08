Vendeva abusivamente bigiotteria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) Una pattuglia di agenti della Polizia locale impegnati nell’attività di prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale in spiaggia hanno sorpreso a Marina di Ravenna un uomo che. Nel corso del quotidiano controllo dell’arenile demaniale, gli agenti, assunti a tempo determinato e appartenenti all’unità Antiabusivismo commerciale, hanno sanzionato l’uomo, sorpreso a venderee accessori fra cui bracciali, collanine e occhiali da sole. La merce consistente in oltre quaranta pezzi, per un valore approssimativo pari a oltre 150 euro, è stata sequestrata, ai fini della confisca. Il venditore è stato sanzionato per 5.164 euro per la mancata autorizzazione alla vendita ed è scattato anche l’ordine di allontanamento.