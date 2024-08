Thomas Bach lascerà la guida al CIO alla fine del secondo mandato | I tempi richiedono nuovi leader

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024) Questo in corso sarà l’ultimodidel Comitato Olimpico Internazionale. Dopo settimane di rumors circa il suo futuro, il numero uno tedesco ha confermato la sua scelta (con la non poca sorpresa dei presenti) in occasione della centoquarantaduesima sessione del CIO. Dal 25 giugno 2025 ci sarà quindi un nuovo. “Un cambio diship aiuterà la nostra organizzazione al massimo”, ha detto, Il quale ha poi ha aggiunto: “Non sono il miglior capitano. I. So che con questa decisione sto deludendo molti di voi, ma è nel migliore interesse del nostro amato movimento olimpico”. Il teutonico aveva assunto la carica il 10 settembre 2013. E quando mancano ancora dieci mesidel, ai piani alti impazza già il toto successore.