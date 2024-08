Stadera – gastronomia contemporanea – Milano

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 11 agosto 2024)Largo della Crocetta, 1 – 20122Tel. 340/6056240 Sito Internet: Tipologia:con cucina Prezzi: piatti dalla5/12€, piatti dalla cucina 12/18€ Chiusura: da Marzo a Ottobre Domenica; da Ottobre ad Marzo Martedì OFFERTA Ubicata su Largo Crocetta, dov’è la fermata omonima della metropolitana gialla,è unamoderna dove si possono mangiare sia piatti freddi che caldi, prevalentemente di indole campana, viste le origini dello chef, ma non solo. Quest’anno abbiamo notato qualche piccola sbavatura che ci ha indotto ad abbassare il voto, pur confermando il nostro parere positivo circa la validità dell’indirizzo per una veloce pausa pranzo o per comprare qualcosa per casa quando non si ha voglia di cucinare.