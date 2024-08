Sicuro che le Olimpiadi siano un successo? I parigini sono fuggiti per i ristoratori il commercio è calato

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 11 agosto 2024) Il Telegraph fa un primo bilancio delledi Parigi. Il quotidiano le definite una delle più belle dell’era moderna, orde di turisti hanno assistito a uno degli eventi più seguiti al mondo. Tranne i, o quanto meno quelli che non lavorano nel settore turistico. “Si dice spesso che Parigi sarebbe un posto meraviglioso se non ci fossero i. Questa teoria è stata sicuramente messa alla prova nelle ultime due settimane, perché gli abitanti della cittàcome comparse in un film catastrofico“. «Il mio ufficio ha funzionato forse al 20 o 30 percento della sua capacità», ha detto un amico che lavora in un laboratorio di ricerca nella ricercata zona di Montparnasse. «Hanno detto che avremmo potuto lavorare da casa durante i Giochi, ma immagino che molti di loro se neandati dalla città».