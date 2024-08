Saldi estivi i conti non tornano Neanche i turisti fanno salire gli affari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 agosto 2024) Meno, calo del potere di acquisto delle famiglie e lo zampino del mercato online. Secondo i commercianti del centro sono questi i motivi per cui idella stagione estiva nondecollare le vendite delle attività. O almeno non come ai tempi d’oro. Percorrendo Corso Italia si notano vetrine stracolme di adesivi seducenti: "Tutto a 9 euro. Doppi. Fino al 50%, extra 20%. Fuori tutto. Fino al 70%. Tutto a metà prezzo. Nuove occasioni. 3+1 in omaggio". Ma dietro, si cela un’amara verità: "Inon sono più quelli di una volta". Una sentenza che riecheggia da ogni negozio.