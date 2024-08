Rissa sulla spiaggia di Ercolano dopo il pestaggio un secondo raid | denunciati 3 ragazzi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Napoli, 11 agosto 2024 –in pieno giornodi, questa mattina sono stati identificati i primi treimmortalati in un video che ha fatto il giro del web. È l’ennesimo caso di violenza del branco contro dei minorenni, come il caso di Vieste e ilno bullizzato a Sirignano (Avellino). I tre giovani – hanno 16, 17 e 21 anni, e sono tutti incensurati – sono statiper, percosse e lesioni personali aggravate. Ad incastrarli sono state le immagini di un video diventato virale che immortalava schiaffi e grida tra lo stupore dei bagnanti. I fatti risalgono al 6 agosto scorso. A scatenare la, delle attenzioni rivolte a una ragazzail, il 21enne è stato poi aggredito e ferito in unagguato a Torre del Greco.